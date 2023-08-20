Об этом сообщают в мэрии. Образовательные учреждения проверила межведомственная комиссия. Некоторые школы к 1 сентября сделали доступнее для учеников с особенностями здоровья. Например, в

Об этом сообщают в мэрии. Образовательные учреждения проверила межведомственная комиссия. Некоторые школы к 1 сентября сделали доступнее для учеников с особенностями здоровья. Например, в 26-й оборудовали специализированный кабинет для занятий, отдельный санузел. У входа есть пандус, нанесена тактильная ярко-желтая разметка, завершен монтаж электрического подъёмника – рассказывают в горадминистрации. Работы почти завершены. Выполнили их по федеральной