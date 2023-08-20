Житель Вязников напал на земляка «белым днём», обокрал и скрылся. Следственным отделом ОМВД России...

Житель Вязников напал на земляка «белым днём», обокрал и скрылся.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя.Выяснилось, что в июле этого года обвиняемый, находясь на одной из улиц в городе Вязники, заметил в кармане у прохожего пятитысячную купюру.Злоумышленник резко подошел к нему и, выхватив банкноту из нагрудного кармана футболки, несколько раз ударил 59-летнего мужчину по лицу, после чего скрылся.Потерпевший оперативно обратился в полицию. И в скором времени ранее судимого мужчину задержали, рассказали в пресс-службе УМВД Росси по Владимирской области.На период предварительного следствия мужчину заключили под стражу. Свою вину он признал полностью, а материальный ущерб возместил.В настоящее время уголовное дело (по статье «грабёж») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com