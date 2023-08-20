Злодей под зонтиком: как борщевик стал синонимом растения-агрессора расскажем в рубрике «Во саду...

Злодей под зонтиком: как борщевик стал синонимом растения-агрессора расскажем в рубрике «Во саду ли, в огороде».Как только его не называют: злостный сорняк, вредоносное растение, ядовитый зонтик, агрессор и даже - месть Сталина. Это всё про борщевик. А ведь русское название растения происходит от использования его в пищу, а конкретно – для борща.В ряде местностей России его называли «борщень», а ещё «медвежья лапа» по форме листьев и за их большой размер. Постараемся всё-таки реабилитировать это зонтичное растение, и, между прочим, близкого родственника всеми нами любимых укропа, моркови и петрушки. А сделают это ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова. Ведь на самом деле "злодей" - это всего один вид борщевика. Итак...- Валентина Васильевна, сейчас очень остро стоит вопрос борщевика. Мы слышим по всем каналам: «Борщевик — опасное растение. Борьба с борщевиком». Но почему то при этом все забывают упомянуть, что это борщевик Сосновского и именно он опасен для животных и людей. А ведь существует множество видов борщевика, которые не вредят человеку, от которых избавляться нет необходимости. Есть декоративные, кормовые сорта. Есть даже такие, которые можно употреблять в пищу человеку. Давайте сегодня расскажем о разных видах борщевика!- Борщевик в наше время очень большая проблема! И этой проблеме почти полвека — с 40-х годов. А в старину все знали борщевик обыкновенный или сибирский. Он растет у меня в огороде. У него зеленоватые цветки и шероховатые листья. Он раньше употреблялся не только на корм скоту, им еще заправляли первые блюда. Он богат витаминами. Именно этот борщевик добавляли в салаты, в начинку пирогов, заменяли им капусту — солили, заквашивали. А корни сибирского борщевика использовали как пряность. Их высушивали и добавляли в напитки и другие различные блюда. Он весь употреблялся человеком в еду. Только стебель очищали от жесткого верхнего слоя. Растет он в Сибири, на европейской территории России. Его можно встретить и в нашей области чаще всего, где влажно, в оврагах, зарослях. Он достигает 1,5 метров, не ядовит, никаких ожогов не оставляет.- Какие еще полезные или безвредные борщевики существуют. Сколько видов борщевика?- Род борщевиков насчитывает 70 видов, а у нас в России встречаются около 40. Самый известный борщевик Сосновского, его встречаешь например в Суздальском районе вдоль дорог, на заброшенных полях и фермах. Его никто, к сожалению, не косит.- Надо отметить, что в этом году большие средства направлены на борьбу с борщевиком, а именно по обочинам дорог. Его обрабатывают специальным раствором и он гибнет. То есть, целенаправленно ведется работа по борьбе с засильем борщевика в нашей области и в Суздальском районе в том числе.- С ним бороться очень тяжело. Сколько его не скашивай, борщевик — монокарпик, он должен зацвести, дать плоды и тогда он погибает. Но он дает тысячи плодов и они потом будут прорастать постепенно каждый год. Поэтому если его скашивать, а в скошенном виде ещё и опрыскивать ядовитым химикатом, тогда может быть будет эффект.- Расскажем коротко, как отличить борщевик Сосновского от Сибирского. У борщевика Сосновского белые цветы, у сибирского — жёлтые. Борщевик Сосновского достигает гигантских размеров, сибирский — метр-полтора. А есть борщевик и декоративный.- Да, существует и такой — Мантегацци. Он родом с Кавказа, так же как и борщевик Сосновского. Сосновского 3 метров высотой может достигать. А борщевик Мантегацци завезли в 19 веке на Британские острова сначала просто для красоты. Он заполонил всю Англию, «перебрался» через море и теперь шагает по Центральной Европе. И даже северные страны, такие как Скандинавия он заполоняет. В отличие от борщевика Сосновского Мантегацци имеет блестящие листья и вырастает до 6 метров. Еще на Кавказе растет борщевик мохнатый. Его листья покрыты нежным ворсом. Он не ядовитый, его употребляют в пищу — для изготовления рассольных кавказских сыров. А сушеную зелень используют при консервировании. Молодые растения аккуратно, по чуть-чуть, кладут в салаты. Мохнатый борщевик так же использовали в лекарственных целях.- На сегодня всё. Спасибо, что просветили и немного реабилитировали борщевик, рассказав о соплеменниках, добрых «братьях» борщевика Сосновского.Само растение борщевик Сосновского в 1944 году впервые обнаружила на Кавказе, выделила в новый вид и описала Ида Манденова. Она дала ему имя в честь своего учителя Дмитрия Ивановича Сосновского, знаменитого исследователя кавказской флоры - родины борщевика. И действительно, сначала его для благих целей стали культивировать на корм скоту. Но молоко горчило, а люди получали ожоги. В России сорт борщевика Сосновского был признан «утратившим хозяйственную полезность» и исключен из госреестра достижений селекторов только в 2012 году. С 2015 года сорняк был признан вредным и опасным, а с 2019 года за его разведение начали вводить штрафы. Вообще, все виды борщевиков довольно агрессивно распространяются. Их популяцию необходимо тщательно контролировать и сдерживать. В ряде стран уже приняты для этого необходимые меры на законодательном уровне.А научили нас сегодня отличать неопасный борщевик от ядовитого ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.Из передачи Радио "Россия-Владимир".Фото pxfuel.com