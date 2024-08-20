Экспресс-ремонт. Мэрия ищет подрядчика, который должен будет отремонтировать мост через Клязьму до 1 ноября. Учитывая, что итоги торгов подведут 30 августа, на выполнение всех работ у

Экспресс-ремонт. Мэрия ищет подрядчика, который должен будет отремонтировать мост через Клязьму до 1 ноября. Учитывая, что итоги торгов подведут 30 августа, на выполнение всех работ у организации будет 1,5-2 месяца. Стоимость контракта – 26,9 миллионов рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать около 6 тысяч квадратных метров моста. Рабочие снимут старое покрытие толщиной 11 сантиметров, обрубят кромки у