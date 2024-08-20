Об этом рассказала Губерния-33.

В эти выходные, 24-25 августа, в Суздале пройдет первый фермерский фестиваль «Свое». Основная задача ярмарки – представить жителям и туристам продукцию местных фермерских хозяйств и региональные бренды. Об этом рассказала Губерния-33.На фестивале можно будет попробовать рыбу, сыры, колбасы, птицу, мед, овощи, ягоды и различные напитки, которые привезут фермеры. Концепция мероприятия была разработана Россельхозбанком в сотрудничестве с Минсельхозом России для поддержки предпринимателей в аграрной сфере. На Торговой площади в центре Суздаля будут организованы фудкорт, зоны для отдыха и развлечений, а также творческие мастер-классы.Фермерская продукция становится все более популярной, и мы рады, что Россельхозбанк не только предоставляет кредиты нашим аграриям, но и помогает знакомить жителей Владимира и гостей региона с качественными продуктами, отметил председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Владимирской области Константин Мазуренко.