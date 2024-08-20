В числе участников уже более ста пенсионеров и людей с инвалидностью.

Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения присоединился к проекту «Оставаться самим собой», который осуществляется при поддержке благотворительного фонда «Старость в радость». В числе участников уже более ста пенсионеров и людей с инвалидностью.Для восстановления и реабилитации пожилых людей применяется специализированное оборудование, такое как веревочная лестница для вставания, опора для спины, устройства для надевания одежды, интерактивные комплексы для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики верхних конечностей, велотренажеры, стабилотренажеры и массажные мячи.При необходимости доступны технические средства реабилитации из пункта проката: кресла-коляски, ходунки и трости. Всё это способствует сохранению самостоятельности пожилых людей и инвалидов.Примером успешной реабилитации является история 78-летней Галины, страдающей гипертонической болезнью. У неё наблюдаются проблемы с моторикой правой кисти, и для неё был разработан индивидуальный план сопровождения и реабилитации. Галина регулярно выполняла упражнения с массажными мячиками, реабилитационной перчаткой и велотренажером для рук. Спустя два месяца она уже смогла самостоятельно собирать свои любимые пазлы.