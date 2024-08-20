Это решение было принято по инициативе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Во Владимире приостановили работу рыбного производства на 80 дней из-за нарушений санитарных норм. Это решение было принято по инициативе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Предприятие, расположенное на улице 16 лет Октября, стало объектом жалоб местных жителей, которые сообщали о неприятном запахе, исходящем с его территории. В ответ на эти обращения Роспотребнадзор инициировал внеплановую проверку через прокуратуру. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм.В результате Роспотребнадзор составил протокол против компании и потребовал временно приостановить её деятельность до устранения выявленных нарушений. Материалы дела были направлены в Октябрьский районный суд Владимира, который 19 августа поддержал доводы Роспотребнадзора и приостановил работу рыбного производства на 80 суток.Однако данное постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.