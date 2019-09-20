Во Владимире открылся третий межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко". Хотя его можно смело назвать международным.

Во Владимире открылся третий межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко". Хотя его можно смело назвать международным. На фестиваль приехали гости из Болгарии и Узбекистана.Наргиза Зинатуллаева, артистка Андижанского областного кукольного театра: "На "Золотом колечке" мы первый раз. Прием был очень теплым. Все-таки видно, что мы дружные республики, а от "Золотого колечка" ждем хороших спектаклей, мастер-классов, чего-то нового.""Музыкальная Чайхана " - это спектакль о душе узбека, так кратко описала спектакль актриса. А всего 19 театров со всей России покажут свое искусство владимирским зрителям. Здесь собралось настоящее кукольное братство. Фестиваль будет идти целую неделю. Коллектив владимирского кукольного театра встретил гостей необычным представлением. В первой части их ждала церемония посвящения в участники фестиваля. А вторая часть началась с премьеры. Владимирские артисты показали спектакль "Илья - богатырь из Мурома". Очень волновались, признается главный режисер театра Марина Протасова. Ведь в зале - опытные коллеги. Гости очень тепло приняли спектакль.Марина Протасова, главный режисссер Владимирского областного театра кукол: "Во-первых, нас увидели, во-вторых, мы увидели другие коллективы. Это очень интересно всегда бывает, и большая проблема современной драматургии - что сейчас ставят, а что сейчас смотрят, будут ли смотреть, что мы выбрали, надо ли это кому-то. На такие вопросы мы можем ответить, когда увидим, что делают другие. И как это смотрят люди, которые приходят на фестивальные показы."