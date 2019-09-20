Верховный суд не поддержал инициативу об увеличении времени на оплату парковки в Москве.

В столице с 15 декабря 2018 года действует 5-минутный лимит на оплату парковки, до этого у водителей было 15 минут, чтобы оплатить парковочное место.Это решение адвокат Виктор Вэскер попробовал оспорить в Мосгорсуде – в иске он отметил, что с таким временем водители успевают оплатить парковку только через паркомат. Мосгорсуд и затем Верховный суд с этими доводами не согласились.Суд установил, что оплата стоянки через паркомат – далеко не единственный возможный способ оплаты, и это не противоречит закону, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.В пресс-службе уточнили, что 98% водителей для оплаты парковки используют мобильное приложение или СМС, и это занимает примерно 2-3 минуты. Когда действовал 15-минутный лимит, четверть машин занимали парковки без оплаты, в то время как другие водители тщетно пытались найти свободное место.