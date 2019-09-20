Главой Крыма останется Сергей Аксенов. Госсовет республики единогласно избрал его на должность руководителя еще на пять лет. Церемония вступления в должность прошла сразу после голосования.

Главой Крыма останется Сергей Аксенов. Госсовет республики единогласно избрал его на должность руководителя еще на пять лет. Церемония вступления в должность прошла сразу после голосования, передает телеканал "Россия 24".Если произойдет разделение должностей главы Крыма и премьер-министра республики, системы управления регионом и увеличения численности штата за этим не последует, заверил Аксенов. По его словам, произойдет просто разделение представительских функций.Должность главы республики и главы правительства в настоящее время объединены, пост главы Республики Крым — председателя Совета министров с 2014 года занимает Сергей Аксенов.