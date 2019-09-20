Российский нападающий Александр Кокорин в четверг, 19 сентября прибыл в Санкт-Петербург, где в одном из медицинских центров города прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.

Российский нападающий Александр Кокорин в четверг, 19 сентября прибыл в Санкт-Петербург, где в одном из медицинских центров города прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.Как сообщает пресс-служба "Зенита", 28-летний форвард в ближайшее время приступит к тренировкам по индивидуальной программе.Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.Алексеевский районный суд Белгородской области в начале сентября удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины покинули колонию.Напомним, после девяти туров российской премьер-лиги "Зенит" с 20 очками делит первое место в турнирной таблице с "Краснодаром" и "Ростовом". В следующем матче турнира подопечные Сергея Семака в субботу, 21 сентября, примут "Рубин".