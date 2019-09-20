Модель Алена Кравец недавно шокировала общественность странным поступком – явилась на могилу к Юлии Началовой и запечатлела этот момент. Это событие не оставила без внимания Дана Борисова.

Модель Алена Кравец недавно шокировала общественность странным поступком – явилась на могилу к Юлии Началовой и запечатлела этот момент. Это событие не оставила без внимания Дана Борисова.Их перепалку не оставила без внимания скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению, телеведущая просто позавидовала Алене, что такая идея пришла в голову именно ей."У Даны мозгов не хватило пойти на могилку к Началовой. Именно поэтому Борисова и возмущается: как, вопит она, разве так можно было – на кладбище с фотоаппаратом-то?!", – объяснила автор.При этом Миро признает, что Кравец гармонично смотрится в кадре. Даже несмотря на то, что снимок сильно отфотошоплен."Поза скорбящей писи очень идет к лицу Алены. Губки – силиконовым бантиком. Глазки – как до оргазма", – отметила блогер.А вот Борисовой такой образ явно не идет. Хотя она тоже с удовольствием публикует снимки в таком амплуа, только из церкви: с платком и со свечой в руке."Сама Дана, готовая совокупиться за деньги, тоже любит красиво стоять. Правда, из этого толком ничего не выходит, но старания -– в правильном направлении.В общем, 1:0 пока в пользу Кравец", – ехидно высказалась Лена.