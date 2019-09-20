Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства РУСАДА дисквалифицировал байдарочника Василия Берендяева на четыре года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства РУСАДА дисквалифицировал байдарочника Василия Берендяева на четыре года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил.Расмотрение дела Берендяева состоялось в четверг, 19 сентября в Москве. Как сообщает пресс-служба организации, российский спортсмен нарушил п. 2.3 антидопинговых правил – уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.Впервые в истории РУСАДА слушания носили открытый характер, на таком формате проведения разбирательств настоял сам Берендяев. Также стало известно, что в ходе слушаний тренер Берендяева пытался оказать давление на сотрудников РУСАДА.