Президент Украины Владимир Зеленский попал в тяжелую ситуацию. Его контакты с Россией и желание договориться об окончании войны в Донбассе встретило резкое неприятие со стороны части общества. В Киеве заговорили о новом Майдане.

Президент Украины Владимир Зеленский попал в тяжелую ситуацию. Его контакты с Россией и желание договориться об окончании войны в Донбассе встретило резкое неприятие со стороны части общества. В Киеве заговорили о новом Майдане.Масштабные акции протеста вроде тех, что были в украинскойстолице зимой 2014 года, могут повториться. Но на сей раз их жертвой будетВладимир Зеленский. С таким заявлением выступил дипломат Роман Бессмертный,участвовавший в переговорах в Минске по Донбассу.Новый Майдан начнется, если Зеленский откажется от курса вЕвропейский союз и НАТО, полагает Бессмертный. Разворот на восток украинскоеобщество не примет, уверен дипломат. "Позиция эта уже реализовываласьпрезидентом Януковичем. Это прямая дорога к следующему Майдану.", – сказалон в эфире телеканала ATR.Относительно вступления в НАТО и ЕС Владимир Зеленский нетак категоричен, как его предшественник Петр Порошенко. Бывший президентназывал членство в этих объединениях главными внешнеполитическими целямиУкраины. Новый лидер Незалежной высказывается по этой теме сдержаннее.В интервью журналисту Дмитрию Гордону, будучи кандидатом впрезиденты, заявил, что вступление в союз не должно привести к потеренезависимости. По его словам, вряд ли в Брюсселе ждут Киев с распростертымиобъятиями. А наличие территориальных споров и войны автоматически закрываетУкраине путь в НАТО и ЕС, подчеркнул политик.После инаугурации будто бы изменил точку зрения.Он пообещал продолжить путь своего предшественника на вступление в Европейскийсоюз и Североатлантический альянс.