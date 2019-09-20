Президент Украины Владимир Зеленский попал в тяжелую ситуацию. Его контакты с Россией и желание договориться об окончании войны в Донбассе встретило резкое неприятие со стороны части общества. В Киеве заговорили о новом Майдане.
Президент Украины Владимир Зеленский попал в тяжелую ситуацию. Его контакты с Россией и желание договориться об окончании войны в Донбассе встретило резкое неприятие со стороны части общества. В Киеве заговорили о новом Майдане.
Масштабные акции протеста вроде тех, что были в украинской
столице зимой 2014 года, могут повториться. Но на сей раз их жертвой будет
Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил дипломат Роман Бессмертный,
участвовавший в переговорах в Минске по Донбассу.
Новый Майдан начнется, если Зеленский откажется от курса в
Европейский союз и НАТО, полагает Бессмертный. Разворот на восток украинское
общество не примет, уверен дипломат. "Позиция эта уже реализовывалась
президентом Януковичем. Это прямая дорога к следующему Майдану.", – сказал
он в эфире телеканала ATR.
Относительно вступления в НАТО и ЕС Владимир Зеленский не
так категоричен, как его предшественник Петр Порошенко. Бывший президент
называл членство в этих объединениях главными внешнеполитическими целями
Украины. Новый лидер Незалежной высказывается по этой теме сдержаннее.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону, будучи кандидатом в
президенты, заявил, что вступление в союз не должно привести к потере
независимости. По его словам, вряд ли в Брюсселе ждут Киев с распростертыми
объятиями. А наличие территориальных споров и войны автоматически закрывает
Украине путь в НАТО и ЕС, подчеркнул политик.
После инаугурации будто бы изменил точку зрения.
Он пообещал продолжить путь своего предшественника на вступление в Европейский
союз и Североатлантический альянс.