Актриса опровергла слухи, которые муссируются в СМИ. Мария Миронова
опубликовала внушительных размеров пост в личном Инстаграм, где рассказала правду о муже.
Актриса опровергла слухи, которые муссируются в СМИ. Мария Миронова
опубликовала внушительных размеров пост в личном "Инстаграм", где рассказала правду о муже.
Знаменитость поведала, что в связи с декретным отпуском у
нее появилось много свободного времени, которое она посвятила мониторингу
прессы. В частности, Марии Мироновой было интересно, что именно о ее личной жизни пишут порталы
светской хроники.
Увиденное повергло
знаменитость шок. Артистка прочитала о себе столько неправды, что решила сделать
заявление. Мария Миронова немного рассказала о своем супруге, личностью
которого так сильно интересуются журналисты.
"Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся
в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на
острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции.
Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по
развитию русско– японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не
судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание
кривотолков🙈😂😂😂, его имя – Андрей
(по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является
тезкой моего сына и даже отца!☝️😂😂!! (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – высказалась .
Напомним, накануне в Сети появилась информация, что новым
мужем звезды стал молоденький актер Губернского театра, которому едва
исполнилось 25 лет – Андрей Сорока. Сообщалось, что именно от коллеги по
цеху ждет второго ребенка.