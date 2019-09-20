Актриса опровергла слухи, которые муссируются в СМИ. Мария Миронова опубликовала внушительных размеров пост в личном Инстаграм, где рассказала правду о муже.

Актриса опровергла слухи, которые муссируются в СМИ. Мария Мироноваопубликовала внушительных размеров пост в личном "Инстаграм", где рассказала правду о муже.Знаменитость поведала, что в связи с декретным отпуском унее появилось много свободного времени, которое она посвятила мониторингупрессы. В частности, Марии Мироновой было интересно, что именно о ее личной жизни пишут порталысветской хроники.Увиденное поверглознаменитость шок. Артистка прочитала о себе столько неправды, что решила сделатьзаявление. Мария Миронова немного рассказала о своем супруге, личностьюкоторого так сильно интересуются журналисты."Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялсяв Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно наострове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции.Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором поразвитию русско– японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( несудостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежаниекривотолков🙈😂😂😂, его имя – Андрей(по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно являетсятезкой моего сына и даже отца!☝️😂😂!! (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – высказалась .Напомним, накануне в Сети появилась информация, что новыммужем звезды стал молоденький актер Губернского театра, которому едваисполнилось 25 лет – Андрей Сорока. Сообщалось, что именно от коллеги поцеху ждет второго ребенка.