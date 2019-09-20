Бороться с пожарами в лесах Амазонии президент Бразилии собирается своей объективной речью на заседании Генассамблеи ООН. Оно состоится в Нью-Йорке на следующей неделе. Жаир Болсонару заявил, что сейчас собирает данные, которыми не располагают лидеры других стран.

Бороться с пожарами в лесах Амазонии президент Бразилии собирается своей объективной речью на заседании Генассамблеи ООН. Оно состоится в Нью-Йорке на следующей неделе. Жаир Болсонару заявил, что сейчас собирает данные, которыми не располагают лидеры других стран.Тем временем леса, которые называют легкими планеты, охвачены огнем уже больше месяца. Ситуация критическая, передает телеканал "Россия 24". Но президент Бразилии лишь заявляет, что у страны недостаточно ресурсов на борьбу с пожарами.