Восемь человек получили серьезные ожоги на отдыхе в турецком поселке Кестель. Это произошло из-за ошибки повара.

Восемь человек (в том числе двое детей) получили серьезные ожоги на отдыхе в поселке Кестель в Турции.Как заявил турист из Екатеринбурга, дети которого попали в больницу, это произошло из-за ошибки повара. По его вине во время шоу на ужине в отеле на отдыхающих полилось горящее масло.Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы, затем за дело взялись прибывшие медики, сообщает телеканал "Россия 24". Вину за случившееся отель взял на себя. Как и расходы на лечение трех человек, которым понадобилась госпитализация.