36-летняя артистка удивила поклонников сменой образа. В Сети обсуждают новый образ актрисы Дарьи Мороз.

36-летняя артистка удивила поклонников сменойобраза. В Сети обсуждают новый образ актрисы Дарьи Мороз.Недавно актрисабыла дерзкой блондинкой со стрижкой "под мальчика", теперь же на съемочнойплощадке она продемонстрировала новый стиль. Звезда предстала с ультракороткойчелкой и насыщенным шоколадно-черным цветом волос.Снимком Дарья Морозподелилась с поклонниками в Инстаграм. Россияне были приятно поражены переменамво внешности знаменитости. Они осыпали комплиментами бывшую супругу режиссера КонстантинаБогомолова."Какой офигенский образ", "Дарья Даарк", "Интересный образ,очень даже. Тут вам лет 18, не больше", "Не узнала! Вот мастерствоперевоплощения", "Неужели это ты", "На маму здесь похожа сильно", "Даша, какаято неземная... Копия Мариночка", "Неожиданная перемена", "Как Вам красиво,Даша", "Вау! Как тебе идет", "Всегда разная", – прокомментировали подписчикиблога . В подписи и комментариях актриса сообщила, что сыграет Дарьюв фильме "Угрюм-река".Напомним,13 сентября экс-супруг Константин Богомолов женился на КсенииСобчак. Несмотря на развод, артистка и режиссер поддерживают отношения. Причемне только ради воспитания совместного ребенка. Они продолжают работать вместе.По мнению Дарьи Мороз, это даже важнее и интимнее, чем супружеская жизнь.