"Газпром межрегионгаз Владимир" направил в суд более 180 исковых заявлений об обеспечении доступа в квартиры должников.

"Газпром межрегионгаз Владимир" направил в суд более 180 исковых заявлений об обеспечении доступа в квартиры должников.Очередной рейд газовиков совместно с судебными приставами и сотрудниками полиции прошёл в Гусь-Хрустальном. Там абонентам-неплательщикам принудительно ограничили подачу газа до полной оплаты долга. В большинстве случаев должники добровольно открывали двери и впускали газовиков в квартиры. Некоторые сдавали оборону после начала работ по вскрытию. А две запертые квартиры держались до последнего. Их всё-таки пришлось взламывать специалистам. В "Газпром межрегионгаз Владимир" говорят, что к таким методам прибегают крайне редко. Чаще всего удаётся договориться с должниками в досудебном порядке. Но за 9 месяцев текущего года поставщику всё же пришлось отключить от газоснабжения более 2200 неплательщиков, суммарная задолженность которых превысили 17 миллионов рублей.