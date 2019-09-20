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<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2019-degradaciya-na-ukraine-priznali-porazhenie-posle-prixoda-zelenskogo.html" target="_blank">Деградация: на Украине признали поражение после прихода Зеленского</a> - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, уже успевший зарекомендовать себя как последовательный сторонник антироссийской политики, выступил с очередным громким заявлением. Дипломат практически признал поражение и обратил внимание на разрушение санкционной политики.