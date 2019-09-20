Ряд профессиональных праздников, введенных во времена СССР, может исчезнуть из календаря. В рамках регуляторной гильотины (реформа контрольно-надзорной деятельности) их может отменить российское правительство.

Ряд профессиональных праздников, введенных во времена СССР, может исчезнуть из календаря. В рамках "регуляторной гильотины" (реформа контрольно-надзорной деятельности) их может отменить российское правительство, передает ТАСС. Возможно, будут отменены такие праздники, как День радио, День железнодорожника, День воздушного флота.Речь пока идет только о проекте постановления. Он будет подготовлен к 15 ноября текущего года. Если постановление будет принято, оно вступит в силу 1 февраля 2020 года.В РЖД сообщили, что заинтересованы в сохранении своего праздника, который к тому же является старейшим профессиональным праздником в стране. Кроме того, он – часть коллективного договора. В Минкомсвязи заступились за День радио: он находится в списков актов СССР и РСФСР, которые не рекомендованы к отмене.