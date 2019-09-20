Высказывания бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона насчет референдума о независимости Шотландии вызвали неудовольствие и даже холодную ярость королевы.

Высказывания бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона насчет референдума о независимости Шотландии вызвали неудовольствие и даже холодную ярость королевы. Кэмерон заявил, что Елизавета II по его просьбе могла оказать влияние на исход референдума в 2014 году.Поводом для скандала стало интервью бывшего премьера, чьи мемуары в четверг поступили в продажу. В тексте Кэмерон вспоминает, что в беседах с личным секретарем королевы несколько раз прозрачно намекал на то, что "просто поднятая бровь Елизаветы II" может решить исход референдума. И в итоге больше половины участников голосования высказались за сохранение союза Эдинбурга с Лондоном.В Букингемском дворце подобные рассуждения вызвали негодование. Там ответили, что монарх всегда беспристрастен в вопросах политики, передает телеканал "Россия 24".