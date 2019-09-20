Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что состояние трех российских туристов, в том числе двух детей, получивших ожоги во время фаер-шоу в одном из отелей турецкой Аланьи, оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что во время вечернего шоу повар случайно облил туристов кипящим маслом.

Генконсульство РФ в турецкой Анталье сообщило, что состояние трех российских туристов, в том числе двух детей, получивших ожоги во время фаер-шоу в одном из отелей Аланьи, оценивается как удовлетворительное.Ранее сообщалось, что во время вечернего шоу повар случайно облил туристов горящим маслом.По словам отца двух обожженных детей, всего пострадали восемь туристов из разных стран. Мужчина рассказал, что один его сын обгорел на 27 процентов — у него ожоги второй и третьей степени.Тем временем, по сообщению РИА Новости, одна из пострадавших туристов уже выписана, а двое российских детей в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей. В Россию их пока перевозить нельзя по медицинским показателям.Отель свою вину признал и оплатит лечение пострадавших.Генконсульство РФ в Анаталье выясняет обстоятельства происшествия, направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы, передает РИА Новости.С начала мая, за нынешний сезон, на турецких курортах по разным причинам погибли 88 туристов из России.