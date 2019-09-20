В России появился первый населенный пункт, который создали за счет частных инвестиций

В России появился первый населенный пункт, который создали за счет частных инвестицийГород-курорт «Доброград», который находится в Ковровском районе Владимирской области, отделился от деревни Гороженово и получил статус самостоятельного посёлка. Такое решение приняли депутаты ЗакСобрания Владимирской области по инициативе районных коллег.Получается, в России появился первый населенный пункт, который создали за счет частных инвестиций. Доброград основали в 2012 году. Его территория сейчас составляет 176 гектаров. Инвестор планирует увеличить владения до 843 гектаров. Часть территории выделят под жилую застройку, другую - под промышленную зону.