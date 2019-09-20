В поселке Вяткино Судогодского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Спасти удалось восьмерых. Сообщили в пресс-службе МЧС.

В поселке Вяткино Судогодского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Спасти удалось восьмерых. Сообщили в пресс-службе МЧС.На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Судогодского гарнизона.Общая площадь пожара составила 12 кв. м. Имеются пострадавшие. Спасено 8 человек. К ликвидации последствий пожара от МЧС привлекалось 9 единиц техники, 26 человек.