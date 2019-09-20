Премьер-министр Канады признал, что злоупотреблял гримом, и не помнит, сколько именно раз.

Премьер-министр Канады признал, что злоупотреблял гримом, и не помнит, сколько именно раз. На этой неделе канадские СМИ, видимо, решили поднять все архивы Джастина Трюдо.После снимка 20-летней давности в костюме Аладдина журналисты нашли видео начала 90-х годов. Канал Global News показал кадры, на которых — малоузнаваемый мужчина в коричневом гриме. Судя по признанию, это все же был Трюдо. Он заявил, что всего не помнит, но сам считает, что это расизм, и очень сожалеет.Дело в том, что в Северной Америке грим blackface считается оскорбительным и расистским жестом. Такой макияж использовали в XIX веке артисты водевилей, часто с юмором низкого пошиба. В ХХ веке правозащитники подняли кампанию против таких образов. А для современной Канады вопрос весьма политизирован. Уже через месяц страну ждут парламентские выборы, и скандалы сказываются на рейтингах сил, сообщает телеканал "Россия 24".