Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Монако", а также сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 38 лет."Моя последняя игра была более года назад. Сейчас самое время остановиться – это решение напрашивалось давно. Пришло время сказать, что после 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру", – написал Бербатов в социальной сети Instagram.