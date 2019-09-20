В Национальной хоккейной лиге продолжаются товарищеские или, как их еще называют, выставочные матчи подготовительного периода к регулярному сезону. Накануне клуб Питтсбург Пингвинз взял верх нах Коламбусом Блю Джакетс. Счет игры 4:1 в пользу пингвинов.

В Национальной хоккейной лиге продолжаются товарищеские или, как их еще называют, выставочные матчи подготовительного периода к регулярному сезону. Накануне клуб "Питтсбург Пингвинз" взял верх нах "Коламбусом Блю Джакетс". Счет игры 4:1 в пользу "пингвинов".Игра получилась не слишком зрелищной и упорной, несмотря на счет. До середины третьего периода интрига в матче сохранялась, хотя хозяева вели 2:1. На голы Гальченюка и Генцела гости ответили точным броском Милано.Но на 47-й минуте двойной провал обороны "жакетов" привел к тому, что Лежар записал на свой счет два гола и исход встречи был решен. Российский лидер "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей.