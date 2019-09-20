Действующие чемпионы Испании из Барселоны объявили, что по итогам финансового года сезона-2018-2019 клуб получил рекордный доход в размере 990 млн евро или более 1 млрд долларов (1,09 млрд долларов). Этот финансовый показатель является рекордным и для всего футбольного мира.

Действующие чемпионы Испании из "Барселоны" объявили, что по итогам финансового года сезона-2018-2019 клуб получил рекордный доход в размере 990 млн евро или более 1 млрд долларов (1,09 млрд долларов). Этот финансовый показатель является рекордным и для всего футбольного мира.При этом расходы каталонской команды составили 973 млн евро (1,07 млрд долларов), а чистая прибыль после уплаты налогов – 5 млн евро (5,5 млн долларов). Показатель EBITDA равен 179 млн евро (196,9 млн долларов).Официальный сайт клуба с гордостью сообщает, что на 12 млн евро за сезон выросла выручка от стадиона. Это произошло благодаря увеличению продаж билетов и платных мероприятий на арене в виде посещения музея клуба и самого стадиона.Новой целью "Барсы" по выручке на ближайший финансовый год является "круглая" сумма в 1 млрд евро. Если удастся достичь этой отметки, "Барселона" станет первым в истории спортивным клубом, чей доход превысит столь значимую отметку.