Одна из самых эпатажных личностей в мире российского кино Алексей Панин завел новую страницу в Инстаграм, после того,как его старые аккаунты были взломаны и ликвидированы. Правда, открыть ее он решил весьма неординарным способом.

Одна из самых эпатажных личностей в мире российского кино Алексей Панин завел новую страницу в Инстаграм, после того,как его старые аккаунты были взломаны и ликвидированы. Правда, открыть ее он решил весьма неординарным способом.Актер известен своими выходками и раскрепощенностью в сексуальном плане. Так поклонники часто замечали, что знаменитость публиковал довольно откровенные материалы. Стоит отметить, что мужчина их также быстро удалял, но, как говорится, что попало в интернет – то там и осталось.Тем не менее, артист снова "восстал из пепла". Свою новую страничку Панин открыл пикантным фото. На нем он сидит вместе со своей супругой, подставившись солнечному теплу. Одна лишь деталь смутила пользователей – знаменитость с женой абсолютно нагие. Впрочем, это не помешало поклонникам порадоваться возвращению артиста."Алексей, как же я без Вас скучала! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", – написала одна из фолловеров. Конечно, ей ответили сарказмом, но, кажется, это не поубавило оптимизма у Алексея. Он довольно часто общается с гостями своей страницы.Стоит отметить, что некоторые пользователи приняли новый аккаунт за фейк. Кто-то даже отметил, что он ведется не в фирменной манере актера: "Подозреваю, что это тоже фейковая страница. Новости прошлогодние, сторис нет. Алексей всегда активно вел сторис".Тем не менее, сторис вскоре появились. На них кинематографист уточняет, что страница настоящая и не стоит вестись на уловки мошенников. Кроме того, подлинность микроблога Панина подтвердил и Никита Джигурда. Он выложил в своем аккаунте видео с прямой ссылкой на Алексея.