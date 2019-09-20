Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает преждевременным переходить на выдвижение кандидатов в парламент по партийным спискам и выступает за сохранение мажоритарной системы выборов: Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против выдвижения кандидатов в парламент по партийным спискам.Белорусскому лидеру регулярно "подсовывают" предложения избирать парламент по партийным спискам. Однако он считает, что в этом случае избиратель будет знать только "пять партий и их руководителей", потому что люди обычно голосуют за руководителя, а кто там по списку — уже никто не знает."Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему", — сказал Лукашенко.По его словам, будет лучше, если депутат будет привязан к своему избирателю, своему округу.Как сообщает агентство Белта, белорусский лидер потребовал от местных чиновников, чтобы они не оказывали давление на людей для продвижения провластных кандидатов. По его словам, не нужно требовать от людей, чтобы они поставили подпись за конкретного кандидата. Иначе у людей будет обратная реакция и они "назло сделают наоборот". "Людей надо попросить. Если не хочет — и не надо", — сказал президент Белоруссии. Он подчеркнул, что стране "нужен работоспособный парламент, а не крикуны".Выборы в Палату представителей Белоруссии пройдут 17 ноября.