Футбольный клуб Ростов пригласил российского теннисиста, четвертую ракетку мира Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей. Свой следующий матч на поле Ростов Арены желто-синие проведут 28 сентября против московского Динамо.

Футбольный клуб "Ростов" пригласил российского теннисиста, четвертую ракетку мира Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей. Свой следующий матч на поле "Ростов Арены" "желто-синие" проведут 28 сентября против московского "Динамо".Ранее россиянин заявил, что поддерживал "Ростов", потому за него болеет его папа, а также рассказал, что "переобулся" после того, как посетил мероприятие "Зенита", где он познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным."Не спешите переобуваться! Приглашаем Вас с отцом на "Ростов Арену", – сообщает пресс-служба "Ростова" в Twitter. – Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится".