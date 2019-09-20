Известная модель
повеселилась в номере отеля перед поездкой в Милан. Ирина Шейк упала, исполняя танец в стиле тверк.
Известная модель
повеселилась в номере отеля перед поездкой в Милан. Ирина Шейк упала, исполняя танец в стиле тверк.
Забавный инцидент запечатлили на камеру перед
вылетом в Милан, где знаменитость уже успела принять участие в фешен-вечеринке.
Ирина Шейк подурачилась в номере отеля со своей приятельницей.
В
Сети появились кадры, на которых звезда танцует эротический танец в стиле тверк
с Надеждой Савковой. При этом Ирина Шейк была одета в нижнее белье и короткий
халат. В какой-то момент она решила показать, как красиво и эффектно умеет двигать
своей пятой точкой, но не удержала равновесие и упала на пол.
Однако конфуз Ирину Шейк не смутил, а лишь вызвал у
нее приступ смеха. На этом веселье подруг не
закончилось. Они добрались до кровати, где стали дурачиться, надев на голову туфли.
В таком виде девушки танцевали под музыку.
Отметим, Ирина Шейк является одной из самых известных и
востребованных супермоделей в мире. Это лето стало для нее трудным, поскольку
она рассталась
с Брэдли Купером.
Ирине Шейк пришлось переехать в Нью-Йорк,
а также попросить помощи у мамы, чтобы та помогла ей нянчиться
с дочкой Леей. После расставания с актером модели удалось
найти с ним компромисс в вопросе воспитания девочки без судебного вмешательства.