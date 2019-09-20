Известная модель повеселилась в номере отеля перед поездкой в Милан. Ирина Шейк упала, исполняя танец в стиле тверк.

Известная модельповеселилась в номере отеля перед поездкой в Милан. Ирина Шейк упала, исполняя танец в стиле тверк.Забавный инцидент запечатлили на камеру передвылетом в Милан, где знаменитость уже успела принять участие в фешен-вечеринке.Ирина Шейк подурачилась в номере отеля со своей приятельницей.Сети появились кадры, на которых звезда танцует эротический танец в стиле тверкс Надеждой Савковой. При этом Ирина Шейк была одета в нижнее белье и короткийхалат. В какой-то момент она решила показать, как красиво и эффектно умеет двигатьсвоей пятой точкой, но не удержала равновесие и упала на пол.Однако конфуз Ирину Шейк не смутил, а лишь вызвал унее приступ смеха. На этом веселье подруг незакончилось. Они добрались до кровати, где стали дурачиться, надев на голову туфли.В таком виде девушки танцевали под музыку.Отметим, Ирина Шейк является одной из самых известных ивостребованных супермоделей в мире. Это лето стало для нее трудным, посколькуона рассталасьс Брэдли Купером.Ирине Шейк пришлось переехать в Нью-Йорк,а также попросить помощи у мамы, чтобы та помогла ей нянчитьсяс дочкой Леей. После расставания с актером модели удалосьнайти с ним компромисс в вопросе воспитания девочки без судебного вмешательства.