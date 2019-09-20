Блогер Лилия Абрамова, известная в Сети как Татарка ФМ, стала гостьей Ютуб-шоу Пятница с Региной.
Знаменитость рассказала ведущей Регине Тодоренко о поздней беременности.
Блогер Лилия Абрамова, известная в Сети как "Татарка ФМ", стала гостьей Ютуб-шоу "Пятница с Региной".
Знаменитость рассказала ведущей Регине Тодоренко о поздней беременности.
Лилия Абрамова мать двоих прекрасных сыновей. Старшему
наследнику знаменитости – Алану 24 года, а младшему Натану только семь лет.
Абрамова стала матерью во второй раз в 42 года. Блогер не
прибегала к ЭКО или каким-либо другим ухищрениям, все получилось естественно. Более
того, Лилия сообщила Регине, что не планировала этого малыша.
"Я вообще не хотела. Ругалась с мужем. Умолял он меня.
Знаешь, я так подумала: "Блин, это, наверное, в последний раз", – рассказала Лилия
Абрамова.
Окончательное решение оставить ребенка Абрамова приняла в
кабинете гинеколога. На УЗИ блогер услышала сердцебиение плода. Как
вспоминает Лилия, после этого она долго рыдала и это не были слезы счастья.
"Я ведь шла с целью, чтобы избавиться от ребенка. Можно так
говорить? Ну, правда. Думаю: "Ну куда? Блин, 42 года". Думаю: "Вот ему будет 18 –
это мне сколько будет?" – шокировала дикими откровениями Регину Тодоренко звезда Интернета.
По словам Лилии, тогда она хотела пожить для себя. Ее
старший сын был уже взрослым и в материнской заботе не нуждался. Между тем звезда
отметила, что с появлением второго ребенка ее жизнь, как ей кажется, только началась.
Воспитывать младшего наследника Абрамовой помогает мама.