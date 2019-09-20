К бурятским реставраторам приедут коллеги из Эрмитажа. В Национальном музее Бурятии пройдут мастер-классы петербургских специалистов, сообщает ГТРК Бурятия.

К бурятским реставраторам приедут коллеги из Эрмитажа. В Национальном музее Бурятии пройдут мастер-классы петербургских специалистов, сообщает ГТРК "Бурятия".Как стало известно, сотрудничество музея в Улан-Удэ имеет с Государственным Эрмитажем длится уже пятый год. В свое время здесь проводились различные тематические занятия: специалисты проводили практические уроки и теоретические лекции. Темой предыдущих встреч были реставрационные работы металла, живописи и тканей. В этом году реставраторы обсудят основы реставрации мебели. На мероприятие приедет завлабораторией научной реставрации мебели Эрмитажа Владимир Градов.Мастер-классы и лекции являются частью программы "Сохраним культурное наследие вместе". Как рассказали в Национальном музее, подобные встречи пользуются большой популярностью у специалистов со всей России. В этом году мероприятия стартуют 24 сентября.