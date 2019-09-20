Российские вооруженные силы способны защитить Калининградскую область от любых агрессивных планов европейских или американских военных. Пилоты НАТО, которые хоть раз летали рядом с границами РФ на Балтике, хорошо знают возможности местной ПВО по обнаружению, сопровождению и нейтрализации воздушных целей, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

Российские вооруженные силы способны защитить Калининградскую область от любых агрессивных "планов" европейских или американских военных. Пилоты НАТО, которые хоть раз летали рядом с границами РФ на Балтике, хорошо знают возможности местной ПВО по обнаружению, сопровождению и нейтрализации воздушных целей, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.Причем это касается и самолетов пятого поколения, добавили в военном ведомстве. "Трепет и волнение" Пентагона, связанные с возможной "десакрализацией" истребителей F-35 российской ЗРК С-400 "Триумф", вполне обоснованы.В заключении российские военные напомнили, что любые планы хороши только до сражения. И рядовых военнослужащих НАТО должны сильно беспокоить идеи командования по покорению Калининграда.Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментировать слова военных отказался, уточнил только, что безопасность всех регионов РФ обеспечена на должном уровне.Напомним, ранее командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харригян заявил, что если придется нападать на Калининградскую область и уничтожать местную систему ПВО, то план по ее ликвидации у военных есть.