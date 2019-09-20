Поступающие с территории Донбасса последние новости показывают, что Киев, судя по всему, не отказался от своей агрессивной политики. Неготовность к мирному процессу украинской стороны показал и срыв переговоров контактной группы в Минске. Однако на этот счет у чиновников на Украине нашлись нелепые оправдания.

Поступающие с территории Донбасса последние новости показывают, что Киев, судя по всему, не отказался от своей агрессивной политики. Неготовность к мирному процессу украинской стороны показал и срыв переговоров контактной группы в Минске. Однако на этот счет у чиновников на Украине нашлись нелепые оправдания.Встреча контактной группы в Минске нужна была для того, чтобы Украина официально и документально согласилась с формулой Штайнмайера. Этого, однако, не произошло."В Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе", – цитирует министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.Материал дополняется.