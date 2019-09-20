Журналисты ФАН вернулись из Ливии. Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали, в каких условиях живут люди в ливийской столице.

Журналисты ФАН вернулись из Ливии. Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали, в каких условиях живут люди в ливийской столице.По словам корреспондентов, в Триполи огромное количество зданийевропейско-арабской архитектуры, хранящих следы революции и прошедших войн.Дети проводят много времени на свежем воздухе, в частности, в парках. Но и те вплачевном состоянии.Более того, в городе совершенно нет работы: простые люди зарабатываютпо-мелочи. Приближенные к власти владеют более прибыльным, большим бизнесом. Амолодежь в основном – иждивенцы.Так как ливийская столица расположена вблизи моря, здесьочень дешевые морепродукты и рыба.Журналисты отмечают, что во времена правления Каддафи здесьцарило финансовое благополучие. В настоящее время экономика в упадке. Вчастности, постоянные перебои со светом (каждые пять-шесть часов) и водой.Стоит отметить, что в городе множество "недостроя" -строительство этих зданий так и осталась на начальном этапе. Их началивозводить еще при Муаммаре Каддафи.В городе находится масса роскошных, но недостроенных отелей.Люди были счастливы во времена правления Каддафи, теперь они ностальгируют по былымвременам и не знают, что будет завтра.