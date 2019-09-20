Журналисты ФАН вернулись из Ливии. Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали, в каких условиях живут люди в ливийской столице.
Журналисты ФАН вернулись из Ливии. Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали, в каких условиях живут люди в ливийской столице.
По словам корреспондентов, в Триполи огромное количество зданий
европейско-арабской архитектуры, хранящих следы революции и прошедших войн.
Дети проводят много времени на свежем воздухе, в частности, в парках. Но и те в
плачевном состоянии.
Более того, в городе совершенно нет работы: простые люди зарабатывают
по-мелочи. Приближенные к власти владеют более прибыльным, большим бизнесом. А
молодежь в основном – иждивенцы.
Так как ливийская столица расположена вблизи моря, здесь
очень дешевые морепродукты и рыба.
Журналисты отмечают, что во времена правления Каддафи здесь
царило финансовое благополучие. В настоящее время экономика в упадке. В
частности, постоянные перебои со светом (каждые пять-шесть часов) и водой.
Стоит отметить, что в городе множество "недостроя" -
строительство этих зданий так и осталась на начальном этапе. Их начали
возводить еще при Муаммаре Каддафи.
В городе находится масса роскошных, но недостроенных отелей.
Люди были счастливы во времена правления Каддафи, теперь они ностальгируют по былым
временам и не знают, что будет завтра.