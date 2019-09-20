В студии Андрея Малахова обсудили скоропостижную кончину легенды
российского спорта и самого титулованного бодибилдера России Дмитрия Жигулина.
В программе Прямой эфир на телеканале Россия 1 выступили друзья и коллеги
умершего.
В студии Андрея Малахова обсудили скоропостижную кончину легенды
российского спорта и самого титулованного бодибилдера России Дмитрия Жигулина.
В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выступили друзья и коллеги
умершего.
Смерть 47-летнего вице-президента Московской области по
бодибилдингу Дмитрия Жигулина стала для многих неожиданностью. Спортсмен умер
после тренировки прямо в спортзале в свой день рождения. В сегодняшнем выпуске программы
"Прямой эфир" выяснилось, что у бодибилдера оторвался тромб.
Кончина здорового с виду Жигулина породила множество слухов.
Поговаривали, что Дмитрия свело в могилу пристрастие к анаболикам.
Коллеги бодибилдера сплетни о допинге опровергают. По их
словам, Жигулин много лет не участвовал в соревнованиях.
"Он же не был уже
спортсменом. Он не выступал уже лет 15. Ему в принципе не нужно к каким-то
запрещенным препаратам прибегать. У него сформирована была скелетно-мышечная
масса, она всегда поддерживалась. Он был всегда в одно форме", – говорит
коллега Жигулина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".
Друзья говорят, что в последние годы Дмитрий был слишком увлечен
тренерской работой. На свое здоровье прославленный бодибилдер перестал обращать
внимание, запустил себя.
После в студии "Прямого эфира появился Михаил Колбышев.
Молодой мужичина чуть не умер после употребления запрещенных препаратов для
роста мышц. Врачи целый год боролись за жизнь Михаила.
"Сначала я развивался натурально, своими силами. Достиг
определенных результатов в тяжелой атлетике. После познакомился с определенными
людьми, которые мне рассказали, как и что принимать", – рассказал герой
сегодняшнего выпуска программы
По словам Колбышева, о
запрещенных стероидах ему рассказал тренер. Более того, работник фитнесс-клуба
свел его с нужными людьми, которые и доставили ему препараты. После применения фармакологических средств у
Михаила начались проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью. С каждым днем
мужчине становилось все хуже. Все его тело покрылось абсцессами, из которых сочился гной и кровь.
"Я уж не знаю, что ты принимал, и в каких гаражах делались эти
таблетки", – отреагировал ведущий шоу Андрей Малахов на историю Колбышева.