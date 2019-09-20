В студии Андрея Малахова обсудили скоропостижную кончину легенды российского спорта и самого титулованного бодибилдера России Дмитрия Жигулина. В программе Прямой эфир на телеканале Россия 1 выступили друзья и коллеги умершего.

В студии Андрея Малахова обсудили скоропостижную кончину легендыроссийского спорта и самого титулованного бодибилдера России Дмитрия Жигулина.В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выступили друзья и коллегиумершего.Смерть 47-летнего вице-президента Московской области пободибилдингу Дмитрия Жигулина стала для многих неожиданностью. Спортсмен умерпосле тренировки прямо в спортзале в свой день рождения. В сегодняшнем выпуске программы"Прямой эфир" выяснилось, что у бодибилдера оторвался тромб.Кончина здорового с виду Жигулина породила множество слухов.Поговаривали, что Дмитрия свело в могилу пристрастие к анаболикам.Коллеги бодибилдера сплетни о допинге опровергают. По ихсловам, Жигулин много лет не участвовал в соревнованиях."Он же не был ужеспортсменом. Он не выступал уже лет 15. Ему в принципе не нужно к каким-тозапрещенным препаратам прибегать. У него сформирована была скелетно-мышечнаямасса, она всегда поддерживалась. Он был всегда в одно форме", – говоритколлега Жигулина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".Друзья говорят, что в последние годы Дмитрий был слишком увлечентренерской работой. На свое здоровье прославленный бодибилдер перестал обращатьвнимание, запустил себя.После в студии "Прямого эфира появился Михаил Колбышев.Молодой мужичина чуть не умер после употребления запрещенных препаратов дляроста мышц. Врачи целый год боролись за жизнь Михаила."Сначала я развивался натурально, своими силами. Достигопределенных результатов в тяжелой атлетике. После познакомился с определеннымилюдьми, которые мне рассказали, как и что принимать", – рассказал геройсегодняшнего выпуска программыПо словам Колбышева, озапрещенных стероидах ему рассказал тренер. Более того, работник фитнесс-клубасвел его с нужными людьми, которые и доставили ему препараты. После применения фармакологических средств уМихаила начались проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью. С каждым днеммужчине становилось все хуже. Все его тело покрылось абсцессами, из которых сочился гной и кровь."Я уж не знаю, что ты принимал, и в каких гаражах делались этитаблетки", – отреагировал ведущий шоу Андрей Малахов на историю Колбышева.