За него проголосовали 22 депутата местного городского совета

За него проголосовали 22 депутата местного городского советаДепутаты 7-го созыва ковровского городского совета выбрали главу города. Им стал Юрий Морозов - заместитель бывшего главы города по сфере ЖКХ. За него свои голоса отдали 22 депутата. Еще 6 народных избранников проголосовали за другого кандидата - Светлану Степанову. Один из депутатов свой бюллетень испортил.Отметим, весной этого года в Коврове отменили прямые выборы мэра. Теперь главу города избирают по конкурсу депутаты горсовета. Днем ранее депутаты горсовета выбрали председателя СНД. Им стал бывший мэр города Анатолий Зотов - последний, избранный прямым путем градоначальник Коврова.