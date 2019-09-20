Россия расценивает как угрозу заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о возможности прорыва системы ПВО Калининграда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные, — сказала она.

Россия расценивает как угрозу заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о возможности прорыва системы ПВО Калининграда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировал телеканал "Россия 24"."Мы квалифицируем это как угрозу. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные", — сказала Захарова.Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что в регионе находится главная база Балтийского флота, а моральный дух и техническое состояние войск такое, что Алиханов не рекомендует никому рисковать и связываться с нашими военными. Об этом губернатор заявил в кулуарах форума "Среда для жизни: города", который проходит в Великом Новгороде.Как сообщает ТАСС, Алиханов посоветовал почитать книги "о всех "планировщиках", которые собирались нападать на Россию, и чем для них потом это заканчивалось."На каждого американского генерала с его планом просто есть русский народ, — предупредил он. — Думаю, что история должна была давным-давно научить наших партнеров и оппонентов уму-разуму".В журнале The National Interest была опубликована статья, в которой сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области. Это произошло в марте этого года.Джеффри Харриган заявил, что российские ракеты в Калининградской области могут угрожать НАТО. В связи с этим ВВС США подготовили план прорыва созданной там системы ПВО. По его словам, эти планы продумываются постоянно. "Мы будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать", — сказал генерал.