Возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса намерены власти Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД Вадим Пристайко, при этом он не озвучил сроки данного решения.

Возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса намерены власти Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД Вадим Пристайко, при этом он не озвучил сроки данного решения.В 2014 году тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал документ, согласно которому с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели государственные учреждения, банки, в том числе даже тюрьмы. Выплату пенсий и зарплат жителям и работникам бюджетной сферы Киев прекратил раньше — с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР начали сами выплачивать пенсии местным жителям, а с мая — зарплаты бюджетникам.Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде" заявил, что выплата пенсий будет восстановлена. При этом неизвестно, в какие сроки это произойдет.Кроме того, глава украинского МИД высказался по поводу выборов в Донбассе. Он считает, что внутренние переселенцы должны принять в них участие, но решение остается за Верховной радой. Пристайко отметил, что не хочет заходить на поле Рады и ЦИК. По его словам, МИД или правительство могут лишь выразить свои пожелания, ожидания, рекомендации.Вадим Пристайко сообщил, что было бы справедливо, если бы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться, не теряли при этом связь с малой родиной и также могли выбрать новую местную власть. Глава МИД заявил, что власти Украины рассчитывают на возвращение граждан домой, потому они должны повлиять на избрание. При этом Пристайко назвал колоссальной проблемой вопрос перевоза переселенцев и возможность провести для них выборы. "Мы ее не решим даже в мирное время", — отметил украинский политик.Летом 2015 года парламент Украины внес изменения в закон о выборах, согласно которым внутренние переселенцы не имеют права голоса, поскольку проживают не по месту прописки. При этом они могут голосовать за президента, частично принимать участие в выборах Верховной рады — для этого им нужно зарегистрироваться в качестве избирателей на подконтрольной Киеву территории.