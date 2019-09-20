Долгосрочный контракт на поставку зенитных ракетных комплексов Тор заключили Минобороны и электромеханический завод Купол из Ижевска. Общая сумма контрактов до 2027 года составляет почти сто миллиардов рублей.

Долгосрочный контракт на поставку зенитных ракетных комплексов "Тор" заключили Минобороны и электромеханический завод "Купол" из Ижевска. Подписали документ в присутствии президента.Владимир Путин приехал в Удмуртию накануне в связи с Днем оружейника. На заседании военно-промышленной комиссии глава государства заявил о том, что общая сумма контрактов до 2027 года составляет почти сто миллиардов рублей. Президент подчеркнул, что "реализация этих контрактов укрепит позиции предприятий и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения".Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" предназначен для противовоздушной обороны важных административных объектов и первых эшелонов сухопутных соединений во всех видах боевых действий. Может самостоятельно сбивать воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". "Тор-М2" несет 16 зенитных ракет, которые поражают цели на дистанции до 12 километров и на высотах — до 6 километров. Одновременно способен обстреливать до четырех целей."Тор-М2ДТ" — арктический вариант комплекса "Тор-М2". Адаптирован к особо тяжелым климатическим условиям, уточняет "Россия 24". Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, находиться на плаву, приспособлены к работе в условиях 50-градусных морозов. Общая особенность зенитных ракетных комплексов семейства "Тор-М2" — способность вести разведку и обстрел воздушных целей в движении.О поступлении на Северный флот первых арктических "Торов" в июне сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев, напоминает "Интерфакс".Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Помимо ЗРК "Тор" завод также производит бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ".