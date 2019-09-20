Минвостокразвития России поддержало предложенную правительством Забайкальского края идею об увеличении площади дальневосточного гектара для животноводов с одного до десяти гектаров.

Минвостокразвития России поддержало предложенную правительством Забайкальского края идею об увеличении площади дальневосточного гектара для животноводов с одного до десяти гектаров. Как сообщил ГТРК "Чита" заместитель по развитию Дальнего Востока, эту инициативу обсудят на федеральном уровне на уровне. Павел Волков также отметил, что предложения от регионов являются своеобразным ориентиром в работе ведомства. Потому относятся к ним соответствующим образом."Все региональные проекты - это выстраданные нужны, их поддерживает население. Также и мы их однозначно поддерживаем", — говорит замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.Напомним, ранее глава Департамента госимущества и земельных отношений Забайкальского края Алексей Хосоев высказался за увеличение дальневосточного гектара для животноводов в десять раз.