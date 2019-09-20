Мошенники стали использовать схемы на рынке кредитования под залог жилья, которые раньше применяли с лизингом автомобилей.

Человеку, желающему получить заем, говорят, что под залог жилья могут предоставить больше денег под меньший процент. Однако в процессе оформления люди подписывают договор обратного выкупа, фактически продавая свое жилье за сумму займа, которая часто не превышает даже четверти стоимости квартиры, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта ОНФ "За права заемщиков".В дальнейшем кредиторы искусственно создают заемщикам условия для просрочки, а когда те пытаются с ними договориться, "навстречу им никто не идет", отметил собеседник агентства. "И в результате жилье с условной стоимостью 2 миллиона отходит кредитору за каких-то 800 тысяч, например", - отметили в пресс-службе.В ОНФ призывают граждан быть осмотрительными и не вовлекаться в общественные схемы, а также отмечают, что информацию о проблеме "нужно вывести на передний край и устранить".В Сибирском федеральном округе, по данным ОНФ, уже более 200 пострадавших от схемы с обратным выкупом, и проблема становится все шире.