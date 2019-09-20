В Муроме установлен очередной факт хищения рельс с железной дороги.

В Муроме установлен очередной факт хищения рельс с железной дороги. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.10 сентября в полицию обратился представитель одного из местных предприятий, сообщивший, что с железнодорожного полотна, ведущего к складам предприятия, были похищены рельсы.Оперативники, изучив полученную информацию, провели комплекс мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 61-летний местный житель.Похищенное имущество полицейские обнаружили в гараже мужчины. Установлено, что злоумышленник обнаружил демонтированные неизвестным лицом рельсы, сложил их в свой автомобиль и транспортировал, планируя в дальнейшем сдать в пункт приема металла.Сумма причиненного ущерба превысила 21 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.