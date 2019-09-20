Похищенные элементы оперативники обнаружили в гараже подозреваемого.

10 сентября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился представитель одного из местных предприятий, сообщивший, что с железнодорожного полотна, ведущего к складам предприятия, были похищены рельсы.Оперативники уголовно розыска, изучив полученную информацию, провели комплекс мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 61-летний местный житель.Похищенное имущество полицейские обнаружили в гараже фигуранта. Установлено, что злоумышленник обнаружил демонтированные неизвестным лицом рельсы, сложил их в свой автомобиль и транспортировал, планируя в дальнейшем сдать в пункт приема металла.Сумма причиненного ущерба превысила 21 000 руб.19 сентября отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к иным имущественным преступлениям.