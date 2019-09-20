В Барнауле сегодня открылся первый форум Дни образования на Алтае. Он объединил более 3 тысячи педагогов из 12 регионов страны. Ближайшие 3 дня на семинарах и мастер-классах они будут обсуждать современные технологии обучения.

В Барнауле стартует межрегиональный форум "Дни образования на Алтае". Мероприятие объединило почти три тысячи педагогов из двенадцати субъектов РФ. В течение ближайших трех дней в рамках семинаров и мастер-классов участники обсудят современные технологии в обучении. Участие в дискуссии примут специалисты из Петербурга, Москвы, Ярославля и Пензы.Ожидается приезд президента столичного научного фонда "Интеллектуальный альянс" Сергея Гиля. Он занимается вопросами взаимодействия техникумов и колледжей с потенциальными работодателями, что является актуальным и для Алтайского края."Работодатели имеют свое понимание о том, какие сотрудники им нужны, какая у них должна быть квалификация, они имеют представление о задачах, которые предстоит решать специалистам и так далее. И весь этот заказ должен стать частью основной образовательной программы еще в техникуме или колледже. Но это сложная задача, так как язык договоренностей уже успел позабыться, а мы всегда ищем крупных работодателей, чтобы иметь возможность обучать сразу до 300 студентов, и при этом забываем, что такие в рыночной экономике практически отсутствуют. Крупнейшие предприятия региона в лучшем случае могут ежегодно принимать до 200 новых сотрудников. Необходимо, чтобы колледжи и техникумы видели во всех предприятиях потенциальных работодателей", — заявил Сергей Гиль.Целью форума является поставка задач на учебный год и ближайшую перспективу. В том числе ремонт детсадов и школ, открытие новых учебных заведений, отказ от обучения в две смены и обновление материальной базы образовательных учреждений. На эти цели Алтай в несколько лет получит более трех миллиардов рублей из федерального бюджета."Минпросвет провел конкурс среди российских регионов. Всего было десять основных номинаций. По всем позициям Алтай подготовил заявки, которые были поддержаны. На обновление технической базы регион получит более трех миллиардов рублей. Предполагается закупка компьютеров, специализированного оборудования для предметных классов, смарт-досок. Будут оборудованы спецклассы по химии, астрономии, физике и ОБЖ. А в 2020 году в три сотни школ будут направлены комплекты для создания центров "Точка роста". Конфигурация оборудования будет разной, оно поможет по-новому преподавать, к примеру, технологию, объединить ее с химией, математикой или физикой", — уточнил министр образования Алтайского края Максим Костенко.Итоги "Дней образования на Алтае" будут подведены завтра. Финалом встречи станет диалог на тему приоритетов и ценностей, которыми должны обладать преподаватели в 21 веке, передает ГТРК "Алтай".