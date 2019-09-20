По предварительным данным, они родственники - мама и сын

По предварительным данным, они родственники - мама и сынВ поселке под Владимиром произошёл пожар, унёсший жизни людей. Вечером 19 сентября пожарные расчеты прибыли к многоквартирному дому на улице Прянишникова. Густой дым валил из окна квартиры на 4 этаже. Пожарные подразделения Судогодского гарнизона спасли 8 человек. В квартире спасатели нашли тела 2 человек - мужчины и женщины.По предварительным данным, они родственники - мама и сын. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара от МЧС привлекалось 9 единиц техники, 26 человек.