Злоумышленники тайно похитили припаркованный на неохраняемой территории на Коровинском шоссе автомобиль марки КАМАЗ. С помощью подручных средств они завели автомобиль и скрылись...

Следственным отделом ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту кражи автомобиля КАМАЗ.В полицию поступило заявление от представителя одной из столичных организаций о краже принадлежащего компании автомобиля марки КАМАЗ стоимостью около 4,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые приезжие в возрасте 29 и 33 лет.Установлено, что злоумышленники c помощью подручных средств завели автомобиль, припаркованный на неохраняемой территории на Коровинском шоссе, после чего скрылись. В настоящее время похищенный автомобиль изъят и передан организации.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28